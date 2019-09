Extra ingang aan Gildhof voor rolstoelgebruikers? Sam Vanacker

06 september 2019

13u06 0 Tielt In het bestek voor de vernieuwing van de inkomhal van het Gildhof zijn aan de trappen geen aanpassingen voorzien voor rolstoelgebruikers. Volgens schepen Grietje Goossens (Iedereen Tielt) kan de ingang na de werken eventueel in eigen beheer nog aangepast worden.

Aangezien het cultuurcentrum een openbaar gebouw is, moet het ook toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. Die toegang is er ook, maar aan de achterkant van het gebouw, waar ook een parkeerplaats voor andersvaliden is. Zowel Birger De Coninck (sp.a) als Henk Mauws (N-VA) vroegen zich af waarom er aan de voorkant geen aanpassingen komen aangezien de inkomhal straks toch vernieuwd wordt. “In het bestek staan inderdaad geen aanpassingen in die zin”, reageert schepen Grietje Goossens (Iedereen Tielt). “Er zou daarvoor een extra gat in de muur naast de trappen moeten gemaakt worden, maar aangezien de gevel van het Gildhof beschermd is weten we niet of dat toegelaten is. Ondertussen hebben we de vraag gesteld aan monumentenzorg. Als we de toelating krijgen, belet niets ons om in eigen beheer de aanpassing uit te voeren. Onze technische dienst kan naast de trappen namelijk perfect een extra doorgang in de muur maken en een hellend vlak aanleggen.”