Expo ‘Armoured Wings’ strijkt straks neer in Tielt Sam Vanacker

08 augustus 2019

11u23 0 Tielt Op 17 augustus strijkt de reizende tentoonstelling ‘Armoured Wings’ - gepantserde vleugels - neer in de Europahal in Tielt. Het gaat om een tentoonstelling over de bevrijding van een deel van Vlaanderen door de Eerste Poolse Pantserdivisie onder leiding van generaal Maczek in 1944. Curator en Tielts oud-gemeentesecretaris Dirk Verbeke geeft op 18 augustus een gratis rondleiding.

Verbeke heeft zowat twee jaar gewerkt aan de samenstelling van de tentoonstelling naar aanleiiding van de 75ste verjaardag van de bevrijding. Hij kreeg daarbij de steun van het Vlaamse Departement Buitenlandse Zaken en een aantal Poolse instellingen. De expo opende eind 2018 in Polen en deed sinds begin dit jaar ook al Brussel, Poperinge, Roeselare en Aalter aan. Tussen 17 augustus en 16 september is de expo te bezoeken in Tielt.

Warme ontvangst

Aan de hand van foto’s, films en objecten wordt de strijd van de Poolse militairen geschetst. In West-Vlaanderen boden de Duitse troepen in 1944 hardnekkig weerstand. Ondanks de magere oorlogsjaren werden de Polen bijzonder enthousiast ontvangen door de West-Vlamingen. Die warme ontvangst komt duidelijk aan bod in het filmmateriaal.

De curator zal in zijn thuisstad voor een groep geïnteresseerden een begeleide rondleiding geven op zondagvoormiddag 18 augustus om 10.30 uur. De rondleiding is gratis en iedereen is welkom, maar om praktische redenen dient een plaatsje gereserveerd te worden via stefaandegroote@outlook.com. De expo blijft nog in de Europahal te bezichtigen tot 16 september. De toegang is gratis.