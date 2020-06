Etienne neemt zaterdag na 40 jaar afscheid van zijn geliefde Boerenmarkt: “Eerlijk? Ik zie er een beetje tegenop” Sam Vanacker

26 juni 2020

13u37 0 Tielt Etienne Cool (77), die in 1980 aan de wieg stond van de Tieltse boerenmarkt, staat zaterdag voor de laatste keer op de boerenmarkt. Voor Etienne is het niets minder dan het einde van een tijdperk. “Het afscheid zal vreemd voelen. Maar ik blijf naar de boerenmarkt komen. Al zal het voortaan als toerist zijn.”

Dankzij Etienne was Tielt in 1980 de eerste West-Vlaamse stad waar een boerenmarkt opende. Nochtans kreeg Etienne in het begin veel weerstand. Maar hij zette door en daar is hij nu nog altijd erg trots op. “Ik ging in die tijd regelmatig naar de veiling in Wetteren. Daar hoorde ik toevallig dat er een boerenmarkt opgestart zou worden in Baaigem (deelgemeente van Gavere, nvdr). Toen was dat een nieuw idee. Geitenboer Luc Van Bruwaene en ik besloten mee te doen. Kort daarop stonden mijn vrouw en ik elke zondagnamiddag op de markt in Baaigem. Tot Luc en ik ons afvroegen of we zoiets in Tielt konden organiseren. Van toenmalig burgemeester Daniël Vander Meulen kregen we de zegen, maar de Landelijke Gilde was niet erg enthousiast. Ze vonden dat we met onze producten naar de veiling moesten, zoals altijd. Het waren andere tijden.”

Het duurde niet lang voor de tegenstanders het licht zagen en na zes weken vroeg de stad ons of we wilden verhuizen naar het Maczekplein. Binnen het jaar hadden we daar een markt met 21 kramen. De rest is geschiedenis Etienne Cool

Toch doorgezet

“De burgemeester liet het punt agenderen op de gemeenteraad, maar het werd weggestemd met een nipte meerderheid. Toch zette ik door. Datzelfde weekend stond ik samen met vijf collega-pioniers aan de weegbrug van veevoeders Schouppe op de baan van Tielt naar Ruiselede. Het duurde niet lang voor de tegenstanders het licht zagen en na zes weken vroeg de stad ons of we wilden verhuizen naar het Maczekplein. Binnen het jaar hadden we daar een markt met 21 kramen. De rest is geschiedenis. Door de bouw van de Europahal verhuisden we na twintig jaar op het Maczekplein naar het belastingkantoor en recenter kwamen we onder de Halletoren terecht. Ik blijf dat de beste locatie vinden, maar enkele collega’s verhuisden liever terug naar de Tramstraat. Daar heb ik me vorig jaar erg druk om gemaakt, maar uiteindelijk heb ik me er wel bij neergelegd.”

Volgens Etienne ziet de toekomst van de boerenmarkt er goed uit. “Er zijn een aantal mindere jaren geweest, maar het verhaal rond de korte keten is uiteraard een opsteker. De voorbije jaren zien we dat steeds meer jonge mensen hun weg vinden naar de boerenmarkt en dat is een mooie evolutie. Al hebben we door het coronavirus een stevige klap gekregen. Ook nu nog zijn er minder bezoekers dan voor de crisis en ik hoop dat de situatie weer verbetert. Al heb ik er wel vertrouwen in.”

Voortaan als toerist op pad

“Hoe ik tegen mijn laatste dag aan kijk? Ik ga in stijl afscheid nemen. Eerst dacht ik eraan een glaasje aan te bieden, maar wie iets wil drinken, kan eigenlijk , stelde voor iets van mijn eigen producten aan te bieden. En dat ga ik doen ook. Het zal wel vreemd voelen om afscheid te nemen. Eerlijk gezegd zie ik er een beetje tegen op. Ergens is het toch een beetje mijn kindje dat ik los laat. Maar er is een tijd van komen en gaan. Het bedrijf is verkocht, mijn vrouw en ik zijn ondertussen verhuisd van Tielt naar Pittem en voor mijn staanplaats op de boerenmarkt is ook al een opvolgster. Maar dat betekent niet dat ik straks niet meer wekelijks op de boerenmarkt te zien zal zijn. Al zal het voortaan als toerist zijn.”