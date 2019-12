Erik en Sanne brengen ‘30 jaar Veel Te Mooi’ naar Tielt Sam Vanacker

03 december 2019

13u59 0 Tielt In 2020 is het dertig jaar geleden dat ‘Veel te mooi’, de nummer 1-hit van Erik Van Neygen en Sanne, uitkwam. Om dat te vieren, gaat het duo volgend jaar op tour en daarbij houden ze op 19 april ook halt in het Gildhof in Tielt.

Het wordt niet hun eerste passage in het Tieltse cultuurcentrum. Op 29 oktober was het acht jaar geleden dat Erik en Sanne samen op het podium stonden in het Gildhof. Dit keer brengen ze hun dochter Maartje van Neygen mee. Zij is de drijvende kracht achter de ‘Dertig jaar Veel Te Mooi’-tournee. In 1990, toen ‘Veel te Mooi’ uitkwam, was ze nog niet geboren, maar ze heeft wel een speciale band met het nummer. “Mijn mama heeft het ontelbare keren gezongen toen ze zwanger van me was. Ik heb het zo vaak gehoord dat het later mijn favoriete slaapliedje werd.”

Het optreden op 19 april in Tielt is het enige optreden in onze provincie waarvoor er nog tickets verkrijgbaar zijn. In Izegem treden ze in januari ook op met hetzelfde programma, maar dat concert is al uitverkocht. Tickets zijn verkrijgbaar op www.puella.be of op 09/386.96.36 of 0494/69.65.64. Het optreden start om 15 uur.