Eric (70) klopt Johan Museeuw in Milaan-San Remo Aarseelse wielertoerist wint in eigen leeftijdscategorie en wordt 12de in totaalstand Sam Vanacker

11 juni 2019

17u29 0 Tielt Eric Vandendriessche (70) uit de Pastorijstraat in Aarsele heeft zondag beter gedaan dan voormalig prof Johan Museeuw (54) in Milaan-San Remo voor wielertoeristen. De zeventiger werd met voorsprong de eerste in zijn leeftijdscategorie en eindigde op 1.200 deelnemers op de twaalfde plaats. Vijf plaatsen boven Johan Museeuw.

Samen met een dertigtal collega’s van Peloton d’Hiver, een wielertoeristenclub uit Rumbeke waar Museeuw peter van is, reed hij zondag de Gran Fondo, of Milaan - San Remo voor wielertoeristen. Hij legde de 293 kilometer in 8 uur, 7 minuten en 53 seconden af en liet daarbij honderden renners met jongere benen achter zich. Niets minder dan een huzarenstukje.

“In het begin zaten we gemiddeld aan veertig kilometer per uur”, vertelt Eric. “Maar ik kon vlot volgen. Op de Cipressa (de voorlaatste beklimming van de koers - nvdr.) heb ik de eerste tien even moeten lossen, maar daarna heb ik ze weer bijgehaald. Ik had er nog vlotjes vijftig kilometer kunnen bij doen. De benen waren goed.”

Museeuw moest dan wel de duimen leggen, hij is vol lof over de prestatie van Eric. “Ik ken Eric persoonlijk en het klopt dat hij de conditie heeft van iemand van half zijn leeftijd. Zo’n prestatie neerzetten is niet alleen bewonderenswaardig, het bewijst ook dat sporten gezond is en zelfs op iets latere leeftijd nog prima kan. Ik kan alleen maar hopen dat ik dat zelf ook nog kan als ik de zeventig voorbij ben.”

Dat de conditie en het uithoudingsvermogen van Eric moeilijk te vergelijken valt met die van zijn leeftijdsgenoten heeft een reden. Hij traint als een prof. “De eerste twee jaar na mijn pensioen fietste ik zowat tienduizend kilometer per jaar. Gaandeweg is dat gegroeid en vorig jaar heb ik 32.500 kilometer gefietst. In 2018 heb ik zelfs alles samen 265 dagen op de fiets gezeten. Alles staat op Strava. Ergens gaat dat wel wat in tegen de logica. Normaal daalt het aantal kilometer met het ouder worden, maar bij mij wordt de conditie elk jaar beter en kan ik meer fietsen. Ook mijn hartslag blijft nog altijd laag bij lange inspanningen.”

Eric werkte tot zijn pensioen als technisch tekenaar bij Quadrant in Tielt en had als twintiger al aanleg voor duursporten. “Ik liep in een atletiekclub op een Belgisch niveau, tegen mannen als Gaston Roelants (die in de jaren zestig wereldrecordhouder was op de 3.000 meter steeplechase - red). Maar als jonge gast had ik niet zoveel tijd om te trainen als nu. Vijf jaar lang heb gelopen, maar een topsportcontract zat er toen niet in. Hadden er wat meer verlofdagen geweest was het misschien anders gelopen. Op mijn eenendertigste ben ik gestopt met atletiek en concentreerde ik me meer op het werk en op mijn gezin. Bij wijze van hobby begon ik te fietsen.”

Zijn huisdokter is minder enthousiast over het intensieve sporten van Eric. “Toen ik naar de dokter ging om een bewijs van goede gezondheid - dat heb je nodig om te kunnen meedoen - keek ze me vreemd aan en vroeg ze zich af of dat wel een goed idee was op mijn leeftijd, maar uiteindelijk heb ik toch mijn briefje gekregen. Belangrijk om te vermelden is dat die dokter wel helemaal niet sportief is aangelegd.”