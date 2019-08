Erfgoedbeurs in teken van Belgisch-Amerikaanse gemeenschap in Moline, Illinois Sam Vanacker

19 augustus 2019

12u51 0 Tielt De jaarlijkse erfgoedbeurs van familiekunde Vlaanderen afdeling Tielt staat op 1 september volledig in het teken van de Belgische gemeenschap en de Belgische katholieke kerk in het Amerikaanse dorp Moline.

“Dit jaar is het honderd jaar geleden dat de Belgische kardinaal Mercier de hoeksteen legde van de Belgische kerk in Moline”, weet Luc Neyt van Familiekunde. “Na de Eerste Wereldoorlog trok hij naar de Verenigde Staten om er hulp te vragen voor de wederopbouw van ons land. Hij kwam er terecht in Moline, op de grens van de staten Illinois en Iowa. Daar legde hij in 1919 de eerste steen van een katholieke kerk. Nog steeds wonen er veel Belgen in die regio en in oktober is er ter plaatse een herdenkingsplechtigheid.”

Voor de gelegenheid is er op de erfgoedbeurs een tentoonstelling gepland over de Belgen in de regio van Moline, terwijl er in de voormiddag ook bezoek verwacht wordt uit Moline. “Mensen die familie hebben in de streek van Moline zijn uiteraard meer dan welkom. Iedereen die materiaal heeft zoals foto’s, inschrijvingsbewijzen, bidprentjes of dergelijke, mag dat zeker meebrengen naar de beurs. Er is ook de mogelijkheid de gelegenheidspublicaties over de Belgen in Illinois en Iowa in te kijken en aan te schaffen.”

De Erfgoedbeurs vindt plaats op 1 september tussen 9 en 16 uur in de voorhal van de Europahal.

