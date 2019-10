Eerste Tieltse triatlon in de geschiedenis komt eraan Sam Vanacker

30 oktober 2019

11u36 0 Tielt 19 april 2020 zal in Tielt de geschiedenis ingaan als de dag waarop de eerste triatlon plaatsvond in de stad. De initiatiefnemers zijn de bestuursleden van Inofec Triatlon Team Tielt, die er een jaarlijkse traditie van hopen te maken.

Het Inofec Triatlon Team Tielt bestaat ondertussen drie jaar en telt al zeventig leden. “Als rasechte triatlonliefhebbers droomden we al langer van een wedstrijd op eigen bodem”, zegt bestuurslid Manuel Serlet. “In september staken we de koppen bij elkaar en zo werd de eerste Tieltse sprinttriatlon geboren (een sprinttriatlon is een verkorte versie van een klassieke triatlon, red.). We kunnen rekenen op de steun van onze sponsors en kregen intussen de zegen van de politie en het stadsbestuur.”

Inschrijven vanaf 1 november

Op 19 april wordt het startschot gegeven in het zwembad van Tielt om 12.15 uur. Na 500 meter zwemmen dienen de atleten 21 kilometer te fietsen en 5 kilometer te lopen in de (centrum)straten van Tielt. De aankomst ligt ter hoogte van de Halletoren en de prijsuitreiking vindt plaats aan de Europahal. Inschrijven kan vanaf 1 november. “Iedereen kan meedoen, maar Tieltenaars en licentiehouders krijgen voorrang”, aldus nog Manuel.

Info en inschrijven kan via www.inofecsprinttriatlon.be. Vrijwilligers die op 19 april graag een handje willen toesteken om de organisatie te helpen, kunnen terecht op info@inofecsprinttriatlon.be.