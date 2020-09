Eerste schepen is terug aan de slag na quarantaine Sam Vanacker

28 september 2020

18u53 0 Tielt Pascale Baert, leerkracht en eerste schepen van Tielt, mag sinds maandag terug haar woonst verlaten na twee weken thuisquarantaine. De schepen, haar man en hun oudste dochter raakten half september besmet met het coronavirus. Al hadden ze alle drie gelukkig slechts milde symptomen.

Baert en haar man Xavier, die allebei in het onderwijs staan, liepen het virus hoogstwaarschijnlijk op van dochter Marthe (17), die besmet raakte op reis in Portugal. Na positieve coronatesten zat het zeskoppige gezin sinds 13 september in quarantaine om uit te zieken. Al kregen ze wat kritiek te verwerken op sociale media. Pascale Baert sprong toen meteen in de bres voor haar dochter. We zijn ondertussen twee weken later en het gezin mag sinds maandag terug het huis verlaten. “We zijn al zeven dagen helemaal symptoomvrij en de quarantaineperiode zit er op”, zegt de schepen. “De andere kinderen (drie van de vier kinderen van het gezin waren niet besmet - red.) hebben twee negatieve coronatests afgelegd met negen dagen tijd ertussen. Ook zij kunnen terug naar school.”

Veel steun

Baert focust zich op de positieve kant van de afgelopen weken. “Ik wil iedereen bedanken voor de vele berichtjes van steun die we gekregen hebben, voor de hulp bij de boodschappen en aan de velen die dit aangeboden hebben. Of ik nu immuun ben? Mogelijk ben ik nu wel beter gewapend tegen het virus, maar ik denk niet dat er al wetenschappelijk uitsluitsel is over hoe lang de antistoffen in je lichaam blijven na een besmetting. Het voorzichtigheidsprincipe is dus geboden.”