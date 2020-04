Eerste gamingkampioenschap in De Ponte op losse schroeven door coronavirus: “We hebben niet voor niets twaalf Playstations gekocht” Sam Vanacker

06 april 2020

16u37 4 Tielt Baptiste Ghesquiere en Stijn De Rammelaere wilden naar aanleiding van het EK voetbal op 7 juni een groots FIFA-tornooi organiseren in het sportcafé van sporthal De Ponte, maar door het coronavirus staat het eerste Tielts Gamingkampioenschap op losse schroeven. Al laten Baptiste en Stijn de moed niet zakken.

Baptiste en Stijn zijn allebei gamers en sportliefhebbers. Met het oog op het EK voetbal in juni besloten de twee om op 7 juni ook een virtuele versie van het EK te organiseren op de televisieschermen van Zaal Zeven, het sportcafé van De Ponte. “Begin maart investeerden we nog in twaalf Playstations. Net toen we de spelconsoles gekocht hadden, moest Stijn het cafetaria sluiten door de uitbraak van het virus. Een flinke streep door onze rekening.”

24 landenploegen

Er is geen EK voetbal dit jaar en of het eerste Tielts Gamingkampioenschap zal kunnen plaatsvinden op 7 juni is lang niet zeker. “Door het coronavirus liep ons plan in het honderd”, zucht Baptiste. “Maar uitstel is geen afstel. We hebben niet voor niets twaalf Playstations gekocht en we geloven er nog altijd in. Het kampioenschap willen we graag laten plaatsvinden na de crisis. In totaal zouden maximaal 24 ploegen het onderling kunnen uitvechten in Zaal Zeven, compleet met voorrondes en een grote finale. Per leeftijdscategorie zorgen we voor een apart tornooi en zo zal er van 9 tot 21 uur gegamed worden.”



Oproep om te registreren

“De Playstations gaan we trouwens vernoemen naar bekende voetbalstadions. Deelnemers moeten met landenploegen spelen. Er is dan wel geen echt EK dit jaar, wij zorgen sowieso voor the next best thing. Het grootste struikelblok op dit moment is de onzekerheid over de datum van het eerste tornooi. Om een beeld te krijgen van hoeveel mensen we kunnen verwachten vragen we aan iedereen die interesse heeft zich te registreren op de site van het Tielts Gamingkampioenschap.”

“We kregen al de suggestie om het tornooi volledig online te laten plaatsvinden, maar dat gaan we niet doen omdat het net ons doel is om zoveel mogelijk gamers uit de regio fysiek samen te brengen. Dat is nu niet aan de orde, toch kunnen we hier op termijn een mooie nieuwe traditie van maken. Zo willen we later ook andere tornooien van andere genres van games organiseren in Zaal Zeven.”

Een registratie is nog geen inschrijving voor het uiteindelijke toernooi. Registreren kan eenvoudig op www.bizzinga.be/corona. Wanneer er een datum vastligt, word je op de hoogte gebracht. Baptiste geeft nog mee dat teams van twee ook welkom zijn op het tornooi, maar dat ze dan best zelf ook een controller meebrengen.