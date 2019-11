Duurzaam shoppen in nieuwe verpakkingsarme winkel en op Oxfam-geschenkenbeurs Sam Vanacker

13u05 3 Tielt Tijdens de eindejaarsperiode kun je straks extra duurzaam winkelen in Tielt. In het weekend van 7 en 8 december opent vzw Wijzer Omgaan met de Planeet (WOP) namelijk voor het eerst de deuren van de verpakkingsarme winkel Bokaal in De Kloef, terwijl Oxfam datzelfde weekend een geschenkenbeurs organiseert in de Paterskerk en het Patersklooster.

Het weekend van de Tieltse kerstmarkt vormt meteen ook het startweekend van de samenwerking tussen de Oxfam Wereldwinkel, VOC Opstap en Bokaal. Met de opening van de verpakkingsarme winkel Bokaal krijgt De Kloef in de Bruggestraat, waar vrijetijdsondersteuningscentrum Opstap ook gevestigd is, een extra invulling. “De samenwerking biedt alleen maar voordelen en samen hopen we een nieuwe dynamiek van duurzaamheid te brengen in het Tieltse centrum”, zegt Bert Reubens van WOP. “Aanpassingswerken in het gebouw zullen pas in 2020 gebeuren, maar vanaf 7 en 8 december zitten we wel al samen op ons vast stekje. Tijdens het kennismakingsweekend kun je in de pop-upontmoetingswinkel terecht voor duurzaam winkelplezier, een leuke babbel en een hapje en een drankje. Iedereen is welkom, er is een speelhoekje voor de jongsten en een geefhoekje waar je zelf spullen kunt schenken of gratis meenemen. Wie wil ‘tappen’ van onze bulkproducten, zoals noten, zaden, pasta, rijst en granola brengt uiteraard best een potje mee.”

Bokaal is op zaterdag open van 14 tot 19 uur en op zondag van 10 tot 17 uur. Producten online bestellen kan ook al in de webshop van Bokaal.

De opening van Bokaal is niet de enige duurzame winkel dat weekend. Van 6 tot 8 december is er namelijk ook de jaarlijkse geschenkenbeurs van de Oxfam Wereldwinkel in de Paterskerk. De deuren gaan open op vrijdag van 16 tot 20 uur, op zaterdag en zondag van 11 tot 18 uur. Er is ook een fairtradebar in de refter van het Patersklooster.