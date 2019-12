Duo krijgt tot 30 maanden cel voor overval op makelaar en verschillende diefstallen Siebe De Voogt

06 december 2019

13u40 3 Tielt Een man en vrouw uit Tielt en Oostende hebben in de Brugse rechtbank celstraffen tot 30 maanden gekregen voor een brutale overval op een makelaar uit Aalter. Wim H. (49) en Iris C. (35) maakten zich ook schuldig aan enkele diefstallen.

De 71-jarige makelaar uit Aalter kreeg op een donderdagavond in april 2017 onverwacht bezoek. Twee personen met een bivakmuts belden aan en grepen de man meteen bij de keel. Ze eisten geld en gaven het slachtoffer verschillende klappen, toen bleek dat hij geen cash geld in huis had. De overvallers dwongen de makelaar vervolgens mee te gaan naar de bank en lieten hem daar 1.300 euro afhalen. Zijn echtgenote bleef thuis, maar was te bang om de politie te bellen. De daders hadden er immers mee gedreigd om haar man te doden.

Diefstallen

Eens terug thuis eisten de overvallers nog meer geld. Ze zouden een week later terugkomen om 2.000 euro op te halen en voerden dat plannetje ook effectief uit. Het gerecht kwam hen uiteindelijk op het spoor door verklaringen van de stiefdochter van Wim H. (49) uit Tielt. De man had het meisje verteld over zijn betrokkenheid bij de feiten.

Iris C. (35) uit Oostende kwam als tweede verdachte in het vizier van de speurders. Samen met H. beroofde ze in het voorjaar van 2017 ook één van hun vrienden. Na een avondje drinken in de woning van het slachtoffer was de man in slaap gevallen. C. en H. maakten van de situatie gebruik om twee geldkoffertjes en een gsm mee te graaien. Iris C. kreeg vrijdagmorgen voor haar aandeel bij de twee feiten een effectieve gevangenisstraf van 2 jaar. H. moest zich op zijn beurt ook verantwoorden voor zeven diefstallen in de Colruyt van Tielt. Hij maakte er vooral vlees en vuilniszakken buit. De rechter gaf de man voor de overval op de makelaar en de verschillende diefstallen 30 maanden cel. De slachtoffers kregen in totaal bijna 6.000 euro schadevergoeding toegekend.