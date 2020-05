Drie Tieltse ondernemers bundelen de krachten met nieuwe creatieve website Sam Vanacker

08 mei 2020

16u41 1 Tielt Drie Tieltse creatieve ondernemers boksten tijdens de coronalockdown een website in elkaar, doopten die tot ‘hetlevenisgeenponykamp.be’ en hopen dat de site een eigen leven gaat leiden. “Onze website mag gerust een bron van inspiratie vormen, vol interessante inzichten en nieuwe ideeën.”

Kliek Creatieve Communicatie, Freelance Schrijfbedrijf en SinDo delen in normale omstandigheden een gebouw in de Bruggestraat, maar werken nu noodgedwongen elk vanuit hun eigen stek. “Die isolatie stemt tot nadenken en op een bepaald moment hadden we zoveel ideeën en adviezen dat we door de bomen amper het bos nog zagen”, aldus Wim Wullaert, Ruben De Vooght en Dominique Vermeersch. “Er verschijnt al acht weken elke dag een krant vol coronanieuws en zodra je een sociaal netwerk opent, krijg je daarover nog eens tientallen meningen. Onze website focust op kleine en grote ideeën die de huidige crisis overstijgen en al langer dan vandaag een bepaalde waarde bevatten.”

Wie een interessante visie, een idee, een filmpje of een blog wil delen via www.hetlevenisgeenponykamp.be, mag dat altijd aan Kliek Creatieve Communicatie, Freelance Schrijfbedrijf of SinDo bezorgen via wim@kliek.be.