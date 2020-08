Drie schoolomgevingen aangepast net voor nieuwe schooljaar: nieuwe kiss & ride-zone, breder zebrapad en rijbaankussens Sam Vanacker

27 augustus 2020

13u01 0 Tielt Met het oog op de start van het nieuwe schooljaar heeft de stad Tielt enkele aanpassingen doorgevoerd in de schoolomgevingen van de Driesstraat, Beernegemstraat en Marialoopsesteenweg.

Op vraag van het oudercomité en de school wordt straks een kiss & ride-strook geschilderd naast de ingang van vrije basisschool Heilige Familie. “Daarmee willen we ’s morgens wat orde in de chaos scheppen. Het wordt de eerste kiss & ride-zone van Tielt”, weet mobiliteitsschepen Vincent Byttebier (CD&V). “Er zal plaats zijn voor vijf wagens. Bedoeling is dat ouders in de wagen blijven zitten, hun kinderen laten uitstappen en meteen weer verder rijden. In het begin zal de politie een oogje in het zeil houden.” Niet onbelangrijk is dat de kiss & ride-regeling alleen ’s morgens tussen 8 en 8.45 uur geldt. Buiten die uren blijft parkeren (met parkeerschijf) mogelijk.

Wees hoffelijk

Daarnaast worden ook de zebrapaden in de Beernegemstraat breder gemaakt. “De eerste graad van het Sint-Jozefsinstituut start dinsdag in het voormalige Vives-gebouw. Door de zebrapaden te verbreden, maken we het makkelijker en veiliger om over te steken. Verder wordt ook het fietspad grondig gereinigd. Verder liggen in de Marialoopsesteenweg twee nieuwe rijbaankussens aan de ingang van Mariënhove van het VTI. Die kussens vormen een extra beveiliging voor de fietsoversteekplaats”, meent de schepen. “Tot slot vragen we alle automobilisten om hun snelheid aan te passen in schoolomgevingen en hoffelijk te zijn in het verkeer. Om de drukte wat beheersbaar te houden, roepen we iedereen op zoveel mogelijk alternatieven voor de auto te overwegen.”

Schepen Byttebier geeft nog mee dat de eerder aangekondigde verkeersleefbaarheidsstudie ondertussen gestart is. “Die studie wordt uitgevoerd in samenwerking met mobiliteitsbureau Vectris. Daarbij gaat sowieso ook aandacht naar alle schoolomgevingen in Tielt. Tegen midden volgend jaar hopen we de resultaten te hebben.”