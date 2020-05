Drie scholengemeenschappen bundelen de krachten voor heropstart lessen Sam Vanacker

15 mei 2020

17u04 9 Tielt De scholengemeenschappen van het katholiek basisonderwijs Ferdinand Verbiest (Meulebeke, Pittem), PoelbergOmmeland (Tielt, Aarsele, Dentergem) en Driespan (Ruiselede, Wingene en Zwevezele) starten pas volgende week met de lessen. De drie scholengemeenschappen gaan dezelfde strategie hanteren in elke lagere school die onder hun vleugels zit.

“We hebben onze aanpak op elkaar afgestemd”, zegt coördinerend directeur Bald Vandekerckhove van scholengemeenschap Ferdinand Verbiest. “Met de drie coördinerende directeurs van de drie scholengemeenschappen en de preventieadviseur schreven we samen een draaiboek uit en legden we de basisregels vast. Zo gaan we allemaal starten op maandag 18 mei in plaats van op vrijdag 15 mei. Voor het eerste, tweede en zesde leerjaar worden telkens twee dagen les georganiseerd en elke klasgroep wordt opgesplitst in een A-groep en een B-groep, waarbij de A-groep les krijgt op maandag en donderdag en de B-groep op dinsdag en vrijdag. Warme maaltijden zijn er niet en alle buitenschoolse activiteiten zijn geschrapt. Voor elke school gelden dezelfde regels.”

Noodopvang blijft zorg

Wat wel nog niet duidelijk is voor de directies is hoe de opvang verder zal evolueren. “De voor- en naschoolse opvang en de noodopvang baren ons nog grote zorgen”, geeft Vandekerckhove toe. “De scholen moeten hiervoor namelijk grote inspanningen leveren, maar hoe dan ook danken we alle directies en hun schoolteams voor de enorme inzet. We duimen samen voor een goede start.”