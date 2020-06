Drie ondernemers bieden samen vaderdagbox aan met mondmasker, wijn of gin Sam Vanacker

09 juni 2020

17u53 3 Tielt Drie Tieltse ondernemers bundelen de krachten voor Vaderdag. Niko Margo van Huis Maes, Pascal Heytens van het gelijknamige wijnhuis en wijnhuis Vinorama lanceren samen een origineel pakket voor de vaders. In het pakket zit wijn of gin, samen met een ‘Best Dad’-mondmasker.

“We werden allemaal hard getroffen door het coronavirus”, zegt Niko Margo van Huis Maes. “Juni is traditioneel een topmaand en normaal zouden er nu bijna duizend kostuums de deur uit moeten zijn, maar alles is stilgevallen. Al zijn we niet bij de pakken blijven zitten. Relatief snel zijn we overgeschakeld op de productie van hoogwaardige mondmaskers, compleet met een gepersonaliseerde geborduurde boodschap. Naar aanleiding van Vaderdag kozen we voor ‘Best Dad’. Aangezien vaders doorgaans ook graag een glaasje drinken, ging ik aankloppen bij twee wijnhuizen voor een gezamenlijke actie.”

Met succes, want zowel Wijnhuis Vinorama als Wijnhuis Heytens Pascal sprongen mee op de kar. “Creativiteit en solidariteit zijn in deze tijden belangrijk en we waren meteen enthousiast”, zegt Pascal Heytens. “Er zijn twee mogelijke formules. Ofwel een mondmasker met drie flessen Franse rode wijn, ofwel kies je voor een mondmasker met een fles gin. Beide pakketten kosten 45 euro. We hopen dat de mensen de lokale handel willen steunen met Vaderdag.”

Het vaderdagpakket is te bestellen bij Pascal Heytens op 0477/64.44.35 of bij Niko Margo op 0472/45.55.00. Afhalen kan ter plaatse op vrijdag 12 juni tussen 15 en 18.30 uur ofwel op zaterdag 13 juni tussen 10 en 14 uur.