Drie koren samen op het podium

21 oktober 2019

De koren Cantiga uit Tielt, Cantando uit Oedelem en Cantabile uit Dadizele organiseren komend weekend drie gezamenlijke concerten op evenveel locaties. Alles samen werken 120 zangers mee, muzikaal ondersteund door tien muzikanten.

De drie koren brachten in 2017 ook al samen met succes het oratorium ‘Jozef’ en breien daar nu met ‘Jezus op Aarde’ een vervolg aan. Ze brengen het verhaal van het leven van Jezus via een aantal hoogtepunten. Cantando en Cantiga staan allebei onder leiding van organist Tom Hoornaert. Cantabile heeft Bart Feys als dirigent. Op vrijdag 25 oktober is er een optreden om 20.30 uur in de Sint-Pieterskerk in Tielt, op zaterdag 26 oktober is om 20 uur de Lambertuskerk in Oedelem aan de beurt en op zondag 27 oktober wordt om 19 uur opgetreden in de basiliek van Dadizele. Kaarten kosten 12 euro en zijn te bestellen bij de koorleden of op 0478/25.09.59.