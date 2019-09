Drie gewonden bij zware botsing langs ringweg LSI

20 september 2019

21u00

Bron: LSI 62 Tielt Bij een zware botsing langs de Ringlaan in Tielt zijn vrijdagavond drie mannen zwaargewond geraakt. De ringweg bleef enkele uren deels afgesloten.

Iets voor 19 uur week een 24-jarige chauffeur uit Zwijnaarde met zijn bestelwagen Citroën Berlingo om een nog onduidelijke reden van zijn rijvak richting Deinze af. Uit de andere richting kwam een Peugeot Boxer van verwarmings-, sanitair- en ventilatiespecialist CTO uit Oostkamp. Het kwam tot een zware frontale botsing waarbij beide voertuigen zwaar beschadigd raakten. De twee Polen van 30 en 34 jaar in de Peugeot Boxer konden meteen naar het ziekenhuis gebracht worden. Voor L.M. uit Zwijnaarde duurde het een uur vooraleer de brandweer van de zone Midwest hem uit zijn auto had bevrijd. Eens dat behoedzaam was gelukt, bracht een ambulance ook hem naar het vlakbij gelegen Sint-Andriesziekenhuis van Tielt. Niemand verkeerde in levensgevaar. De ringweg richting Roeselare bleef enkele uren voor alle verkeer afgesloten. De politie zorgde voor een omleiding.