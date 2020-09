Dosko Kanegem ziet seizoenstart door coronavirus in het honderd lopen: na Ardooie ook niet tegen Tielt? Philippe Bourez

21 september 2020

15u01 0 Tielt Ook in het West-Vlaams provinciaal voetbal maakt het coronavirus slachtoffers. Bij tweedeprovincialer Dosko Kanegem, actief in de A-reeks, zitten ze met twee positieve gevallen, waardoor de ploeg momenteel op non-actief staat. Extra kopzorgen dus voor trainer Tommy Careel, die de match van vorig weekend tegen Ardooie afgelast zag en wellicht ook komende zaterdag niet met zijn team zal kunnen aantreden in de derby op VV Tielt.

De 47-jarige Tommy Careel had zich in zijn vijfde seizoen bij Dosko Kanegem een andere competitiestart voorgesteld. “Het was door het laattijdig opstarten van de competitie al een heel vreemde voorbereiding”, stelt de Aarselenaar, die beroepshalve handelsvertegenwoordiger is. “Op de eerste speeldag verloren we met 4-2 op het veld van Kortemark, toch een stevig geheel. Vorige week kregen we dan te horen dat één bestuurslid en één speler van onze A-kern positief getest hadden op COVID-19. Meteen werd de wedstrijd tegen Ardooie afgelast en liet een negental spelers die met betrokken speler in de kleedkamer was geweest, zich ook testen. Dat betekent dus ook ook dat de derby op het veld van buur Tielt van komend weekend in het gedrang komt.”

Geen collectieve trainingen

“De stad Tielt (Kanegem is een deelgemeente van Tielt, red.) gaf ons de raad om geen collectieve trainingen te organiseren. Uiteraard tonen we het nodige respect hiervoor en hebben we dus ook de trainingen afgeblazen”, gaat Careel voort. “Iedereen kreeg een individueel schema mee en het is nu wachten op de resultaten van de komende testen, die pas begin volgende week gekend zullen zijn. Een nieuwe afgelasting zaterdag op het veld van Tielt is dus meer dan reëel, want ik zou liefst negen spelers niet mogen opstellen. Hopelijk komt alles in orde tegen de thuismatch van 4 oktober tegen Lichtervelde.”

Vreemde competitie

“Het wordt wellicht een vreemde competitie”, besluit de T1 van Dosko Kanegem. “Ook andere teams zullen wel eens opgezadeld zitten met coronagevallen zodat we niet te ver mogen vooruitkijken. In elk geval zullen we ons ritme moeten terugvinden om straks de competitie te hervatten. Ik vrees dat de eerste maanden wegens het coronavirus afgelastingen schering en inslag zullen zijn. Het wordt in elk geval een seizoen vol hindernissen.”