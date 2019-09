Dorpsfeesten in Schuiferskapelle met sport, muziek en kinderanimatie SVR

05 september 2019

12u20 0 Tielt Het weekend van de tweede zondag van september staat voor de deur en dat betekent dat Schuiferskapelle zich opmaakt voor de jaarlijkse dorpsfeesten. Tal van verenigingen halen terug alles uit de kast en zorgen voor muziek, een marktje, sportieve activiteiten en kinderanimatie.

Het feest start op vrijdag met een quizavond van het oudercomité van De Dorpsparel in Club 77. Op zaterdag is er voor de sportieve zielen een wandelvoetbal en petanquetornooi van OKRA, een voetbaltornooi van de Torensjotters en een paintballtornooi van de KSA. Om 16 uur pakt de oudste punkband van het land in Club 77 uit met de negentiende editie van Rock@Schuiferskapelle. Naast The Dirty Scums zelf staan ook The Breynolds, Travelin’ Band, The Servants en Reise Reise op de affiche. Die laatste drie bands zijn tributebands van respectievelijk CCR, Nirvana en Rammstein.

Op zondag zorgt de Gezinsbond voor ontbijt in de kerk en daar wordt terug een boerenmarktje met lokale producten aan gekoppeld. De standjes staan op de markt tussen 9 en 13 uur. Nog op het dorpsplein kan er om 11 uur genoten worden van een apertief aangeboden door de stad. Nieuw is dat er op zondagnamiddag in Club 77 volop op kinderanimatie wordt ingezet met de gratis familievoorstelling ‘Kontrol’ van theatergezelschap Krak. De voorstelling wordt gespeeld om 16 uur en om 17.30 uur. Dorpscafé ‘t Een en ‘t Ander sluit de feestelijkheden zondag af met een optreden van de Ierse folkgroep Sons of Racketeers.