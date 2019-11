Doorsteek tussen markt en Alexianenplein krijgt oranje tintje SVR

15 november 2019

11u43 3 Tielt De doorsteek tussen de markt en het Alexianenplein, die in november nog in een roze gloed baadde naar aanleiding van de borstkankercampagne van Think Pink, krijgt vanaf 25 november een oranje tintje in het kader van de campagne ‘Say no to violence against women’ van serviceclub Zonta.

Tussen 25 november en 10 december kleuren in een groot aantal steden en gemeenten overal ter wereld officiële gebouwen oranje. Met ‘Orange The World’ wil Zonta International het geweld tegen vrouwen aankaarten en letterlijk in de schijnwerpers zetten. De Verenigde Naties lanceerden in 1991 al de ‘16 dagen van activisme tegen gendergerelateerd geweld’ en sinds 2009 doet Zonta actief mee aan die sensibiliseringscampagne. Ook Zonta Tielt draagt haar steentje bij door oranje accenten aan te brengen in de doorsteek tussen de markt en het Alexianenplein.

