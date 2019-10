Dodelijk ongeval met 160 km/u: automobilist ondanks voorrang toch volledig verantwoordelijk Lieven Samyn

29 oktober 2019

12u32

Bron: Lieven Samyn 24 Tielt Een 31-jarige automobilist uit Tielt is dinsdag door de Kortrijkse politierechter veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van één jaar, een boete van 4.000 euro en vijf jaar rijverbod na een dodelijk ongeval in Meulebeke. Niettegenstaande hij met zijn auto op een voorrangsweg reed, achtte de politierechter Niels D. toch volledig verantwoordelijk voor het ongeval omdat hij met 160 km/u reed waar slechts 70 km/u is toegestaan.

Op 16 november 2018 vond langs de Tieltstraat in Meulebeke een zware botsing plaats rond 1 uur ’s nachts. Dominique Van Landuyt (53) uit Harelbeke kwam met zijn Audi uit de ondergeschikte Vijfstraat en werd vol in de flank gegrepen door de BMW van Niels D. Door de zware klap brak zelfs de veiligheidsgordel van het slachtoffer stuk waardoor hij toch uit de wagen werd geslingerd en ter plaatse overleed. De weg lag bezaaid met brokstukken en de geparkeerde Audi S-Line van de uitbater van restaurant Melanzane vlakbij deelde ook in de brokken.

Zelfstandig aannemer Niels D. reed na de voorstelling van een immoproject in OC Vondel in Meulebeke op de ringweg van Meulebeke naar Tielt en had in principe voorrang. Maar uit het verslag van een gerechtsdeskundige bleek dat hij met een normale snelheid nog had kunnen stoppen of dat het slachtoffer de weg al veilig had kunnen oprijden. Genoeg voor de politierechter om de verantwoordelijkheid volledig om te draaien en Niels D. toch volledig aansprakelijk en verantwoordelijk te stellen. “Een extreem hoge snelheid”, aldus de politierechter, die een strenge straf uitsprak. “Het slachtoffer mocht de voorrangsweg oprijden. Hij moest zich er niet aan verwachten dat hij een voorzienbare hindernis voor het aankomende voertuig zou vormen.”

Nachtmerrie

Om de gevangenisstraf van één jaar voorwaardelijk te houden, zal Niels D. een sensibiliseringscursus over gevaren in het verkeer moeten volgen. Vooraleer hij na 5 jaar zijn rijbewijs zal kunnen terugkrijgen, zal hij ook zijn theoretisch en praktisch rij-examen en medische en psychologische proeven moeten afleggen. Hij moet ook opdraaien voor minstens 43.000 euro aan schadevergoedingen voor de vernielde Audi en het leed voor de echtgenote en zoon van het slachtoffer. Niels D. boog het hoofd en excuseerde zich. “Ook voor mij is sinds die nacht alles anders”, klonk het. “Je kan maar hopen dat zo’n nachtmerrie je niet overkomt.” Hij had met 0,52 promille ook net iets te veel alcohol gedronken om nog achter het stuur te kruipen.