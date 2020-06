Distrimedia breidt uit naar gebouwen voormalige drukkerij Lannoo Sam Vanacker

04 juni 2020

08u24 0 Tielt DistriMedia nv, een dochterbedrijf van Uitgeverij Lannoo dat gespecialiseerd is in de logistieke kant van e-commerce, breidt uit naar de leegstaande gebouwen van de voormalige drukkerij Lannoo. Dat heeft alles te maken met de enorme groei van online shoppen.

“Belgische webshops worden steeds groter en professioneler waardoor bedrijven steeds vaker kiezen voor de uitbesteding van e-commerce”, zegt CEO Frank de Wulf. “E-commerce zit al langer in de lift en het voorbije jaar groeiden we pijlsnel. Tot februari 2020 tekenden we regelmatig stijgingen van 30 procent en meer. Maar tijdens de lockdown kreeg dat nog eens een stevige boost. Er waren zelfs weken waarin het aantal zendingen verdriedubbelde.”

“Door die exponentieel gestegen vraag hebben we besloten om in Tielt een pak sneller dan gepland uit te breiden. We nemen de voormalige gebouwen van drukkerij Lannoo in de Plantinstraat in. Niet alleen is er 4.000 m² beschikbaar, het is ook een extra troef dat de gebouwen op amper anderhalve kilometer van onze vestiging in de Meulebeeksesteenweg liggen. Onder meer de kinderfietsjes van onze nieuwste klant Banwood, gaan we hier opstarten.”

DistriMedia is sinds de overname van Sprintpack Logistics in Sint-Niklaas begin 2018 een van de grotere e-commerce fulfilment bedrijven van ons land. Er werken ruim 50 mensen.