Dirk Verbeke genomineerd voor titel ‘Pool van het jaar 2019 in België’ CDR

19 oktober 2019

14u19 0

Voormalig stadssecretaris Dirk Verbeke is als enige Vlaming van niet-Poolse afkomst genomineerd voor de titel ‘Pool van het jaar 2019 in België’. Dit dankzij zijn jarenlange inzet om de Pools/Vlaamse vriendschapsbanden te versterken, maar in het bijzonder als inspirator en curator van de internationale tentoonstelling “Armoured Wings-Gepantserde Vleugels” die de bevrijding belicht van vele Vlaamse steden en gemeenten door de Eerste Poolse Pantserdivisie van generaal Maczek en die zowel in Polen als in België in 2018 en 2019 te zien was en is. In totaal zijn er 16 genomineerden voor de titel. Een jury zal deze beoordelen, maar ook het publiek kan zijn stem uitbrengen. Dit via de website https://glosowanie.polakroku.be/?fbclid=IwAR11ZCDYEu33QhIgsHhEE7DjDgGFBQuhorTEcE43SFQUp-K2tzInrL0jR68. Deze is opgesteld in het Pools, maar om te stemmen op Verbeke scroll je naar zijn foto en klik je op het rode vakje onder die foto. Vervolgens vul je je e-mailadres, voornaam en naam in en vink je de twee hokjes aan die een privacyverklaring bevatten en een melding dat je een link ontvangt in je mailbox. Bevestig tot slot de link die je per mail hebt ontvangen in je mailbox. Let op mogelijk beland die bij spam.