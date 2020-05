Dirk Verbeke eert Poolse helden 75 jaar

na einde WO II met nieuw boek Sam Vanacker

12 mei 2020

11u19 0 Tielt Tieltenaar Dirk Verbeke, de voorzitter van de Vereniging Eerste Poolse Pantserdivisie en curator van de reizende tentoonstelling ‘Gepantserde Vleugels’, brengt een boek uit over zijn grote passie. ‘Vergeten Helden - In het spoor van de Poolse bevrijders van Arromanches tot Wilhelmshaven’ ligt sinds dinsdag in de rekken.

De gewezen stadssecretaris van Tielt, die vorig jaar nog werd verkozen tot Pool van het Jaar in België, sloeg de handen in elkaar met fotograaf en journalist Johannes Vande Voorde. Hij portretteerde de voorbije tien jaar de laatste overlevende oud-strijders en schreef hun verhalen neer, anderzijds reisde hij de Poolse bevrijders ook echt achterna op zoek naar sporen van de bevrijdingstocht. Die persoonlijke getuigenissen worden gekoppeld aan mooie historische foto’s en duiding van Dirk Verbeke, die bijgestaan wordt door de expertise van de Pools-Nederlandse historica Iwona Gusc. Het boek verschijnt op 12 mei bij uitgeverij Lannoo naar aanleiding van 75 jaar einde van de Tweede Wereldoorlog.

“Het boek is een hommage aan deze vergeten helden en hun indrukwekkende bevrijdingsroute na D-day, van de kusten van Arromanches, via onder andere Ieper, Tielt, Sint-Niklaas, Antwerpen, Merksplas, Hulst, Breda en Emmen, tot aan de voormalige marinebasis van Wilhelmshaven”, aldus Verbeke. “In deze

COVID-tijden was een publieke boekvoorstelling helaas niet mogelijk en moeten we ons moeten beperken tot persberichten en posts op sociale media”, aldus Verbeke. “Al komt de boekvoorstelling mogelijk later nog.”

‘Vergeten Helden’ telt 260 pagina’s en kost 34,99 euro. Het boek is te vinden in de boekhandel en kan ook besteld worden via deze link. Ook op de website van Johannes Vande Voorde is meer informatie te vinden.