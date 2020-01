Dirk Musschoot brengt Brits-Belgische liefdesverhalen naar Regina Pacis Sam Vanacker

16 januari 2020

16u12 0 Tielt Familiekunde Vlaanderen regio Tielt organiseert op donderdag 13 februari, aan de vooravond van Valentijn, een gratis voordracht met auteur Dirk Musschoot over zijn boek ‘Sweethearts, Verliefd op de bevrijder’.

Honderden Vlaamse vrouwen werden na de bevrijding in 1944 verliefd op een Brits militair. Soms leidde dat tot een flirt of een kortstondige relatie, maar even vaak beloofden ze elkaar eeuwige trouw. Sommige koppels vestigden zich in ons land, andere zochten hun geluk in Groot-Brittannië. Auteur en journalist Dirk Musschoot reisde jarenlang België en Groot-Brittannië af en vond tientallen liefdesverhalen van Brits-Belgische bevrijdingskoppels. Die verhalen bundelde hij in een boek dat uitgegeven werd bij Lannoo en sinds mei 2019 in de rekken ligt. Op 13 februari komt Musschoot op uitnodiging van Familiekunde een aantal van die verhalen toelichten.

De lezing start om 20 uur in het Handelsinstituut Regina Pacis in de Patersdreef 5 in Tielt. De toegang is gratis.