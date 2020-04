Dikbillen staren naar onverwacht schouwspel naast hun weide: brandweer blust brand in hoop afval VHS

12 april 2020

Een aantal brandweerlui rukten zondagmorgen iets voor 8 uur uit naar de Ruiseleedsesteenweg in Tielt. Daar was brand gemeld op een landbouwbedrijf. Toen de blussers ter plaatse kwamen, merkten ze dat een hoop afval vuur had gevat. De situatie was snel onder controle maar er moest uiteraard nageblust worden om heropflakkering te voorkomen. Hoe de brand precies is ontstaan, is niet duidelijk. De bluswerken werden met meer dan gewone belangstelling gevolgd door een aantal dikbillen die een kijkje kwamen nemen.