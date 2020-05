Digitaal loket Burgerzaken versneld uitgerold door corona Sam Vanacker

06 mei 2020

12u07 2 Tielt Formulieren en documenten opvragen bij de dienst Burgerzaken van de stad kan voortaan integraal online. De stad Tielt had eerder al plannen voor een digitaal loket, maar door de coronacrisis is de uitrol ervan sneller gebeurd dan gepland.

Een geboorteakte, een uittreksel uit het strafregister, een bewijs van gezinssamenstelling opvragen, een adreswijziging doorgeven of zelfs een verklaring inzake orgaandonatie indienen kan vanaf nu via het e-loket op www.tielt.be. Zo hoeven inwoners voor veel administratieve zaken niet meer fysiek naar het stadhuis te gaan. Al kan niet alles digitaal afgehandeld worden. Om wachttijden aan het loket te vermijden wordt nu ook werk gemaakt van een webmodule om afspraken met de diverse stadsdiensten in te plannen. Die webmodule wordt momenteel nog getest, maar zal binnenkort gebruikt kunnen worden.