Dierenrechtenorganisaties plannen wake aan slachthuis LSI

26 augustus 2019

17u18

Bron: LSI 3 Tielt Aan exportslachthuis Debra-Meat in Tielt plannen dierenrechtenorganisaties Animal Rights, All For Animals en The Save Movement woensdag een wake. In 2017 kwam het slachthuis in opspraak nadat Animal Rights er beelden van mishandelde varkens had gemaakt.

De actie van 2017 leidde tot een rechtszaak, die in november in de rechtbank in Ieper zal worden gepleit. Het Tieltse slachthuis wordt vervolgd voor inbreuken op het dierenwelzijn. Het slachthuis bleef ook een tijdje gesloten, wat serieuze financiële gevolgen had. Met de wake willen de dierenrechtenorganisaties nog eens de aandacht op de zaak en het dierenleed vestigen. De actievoerders zullen tussen 6 en 10 uur een wake houden op de plek waar de vrachtwagens met varkens aankomen. Het is de bedoeling dat alles vreedzaam verloopt, niet zoals in 2018, toen tientallen Franse dierenrechtenactivisten met geweld een varken bevrijdden en de gang tussen de hokken en de slachtplaats blokkeerden. De wake zal in overleg met het slachthuis en de politie plaatsvinden.