Dierenrechtenactivisten voeren vreedzaam actie aan slachthuis Tielt: “Er is niks veranderd. Dieren gaan nog altijd levend naar binnen en komen in stukjes terug buiten” Sam Vanacker

18 november 2019

09u54 0 Tielt Vijftien dierenrechtenactivisten van Animal Rights en The Save Movement hebben maandagochtend tussen 6 en 9 uur actie gevoerd aan de poorten van het Tieltse slachthuis Debra-Meat. Telkens er een vrachtwagen met varkens opreed, werd er symbolisch afscheid genomen van de dieren. De actie verliep vreedzaam.

Tegen de zaakvoerder en het bedrijf loopt een rechtszaak die Animal Rights heeft aangespannen nadat er in 2017 schokkende undercoverbeelden werden gemaakt in het Tieltse slachthuis. De pleidooien in die zaak staan gepland voor 25 november, meteen ook de aanleiding van de actie. “We vragen opnieuw aandacht voor het onverminderde dierenleed in dit slachthuis”, aldus Els Van Campenhout van Animal Rights.

Sinds 2017 verhoogde het slachthuis van Tielt de aandacht voor dierenwelzijn, al is er volgens Animal Rights in principe niks veranderd. “De vleesindustrie doet volop aan ‘greenwashing’, waarmee ze ons willen laten geloven dat ze humaan te werk gaan, maar de dieren gaan nog altijd levend naar binnen en komen in stukjes terug buiten. Dat is en blijft de kern van de zaak. Dieren doden om hun vlees te eten is fout. Hier worden nog steeds duizenden dieren per dag geslacht.”

Telkens er een vrachtwagen met varkens opreed, hield die vrachtwagen eventjes halt. De actievoerders streelden de varkens en maakten beelden met hun smartphones. “Zo geven we de dieren een laatste blijk van mededogen, terwijl we ook livestreamen op sociale media om de mensen het leed te laten zien. Op hete dagen hebben we ook water bij voor de varkens.”

Het is overigens lang niet de eerste keer dat er actie gevoerd wordt aan het slachthuis sinds de beelden opdoken. In augustus voerden dezelfde organisaties een gelijkaardige actie, die ook vreedzaam verliep. In 2018 was het anders. Toen bevrijdden tientallen Franse dierenrechtenactivisten nog met geweld een varken.