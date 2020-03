Dentergem, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt en Wingene gaan samen mondmaskers inzamelen Sam Vanacker

23 maart 2020

11u47 22 Tielt De aanpak van de coronacrisis overstijgt de gemeentegrenzen en dat hebben de burgemeesters van Dentergem, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt en Wingene goed begrepen. De zeven gemeenten maken samen een vuist tegen corona met de oprichting van een regionale taskforce.

Het eerste wapenfeit van die taskforce is de gecoördineerde inzameling en verdeling van mondmaskers. Vanaf woensdag komt er in elk van de zeven gemeentes ( die allemaal binnen het werkgebied van de huisartsenkring Oosten van West-Vlaanderen vallen) een inzamelpunt voor mondmaskers. “We roepen de bevolking op om solidariteit en samenhorigheid te tonen en zo veel mogelijk maskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen zoals schorten of wegwerphandschoenen te doneren”, aldus de burgemeesters. “Tegelijk gaan we samen een groepsaankoop doen van mondmaskers, maar ook zelfgenaaide maskers zijn zeker meer dan welkom. Hoe meer hoe liever. Wij zorgen ervoor dat de maskers bij de juiste mensen terecht komen.”

Voor wie?

In samenspraak met de lokale huisartsenkring en de hulpverleningszones werden over dat laatste afspraken vastgelegd. “De basisprincipes zijn dat wie niet ziek is of niet in contact komt met patiënten, geen masker hoeft te dragen. Voor zorgverleners en dokters ligt dat dus anders, terwijl ook in de triagepunten maskers voor huisartsen aanwezig moeten zijn. Maar we moeten spaarzaam omgaan met de beperkte middelen. Maskers moeten maximaal hergebruikt worden en maskers aanvragen kan alleen als het echt nodig is.”

De inzamelpunten gaan open vanaf woensdag 25 maart en bevinden zich in de gemeentehuizen van Dentergem (Kerkstraat 1, 051 63 61 03, info@dentergem.be), Meulebeke (Markt 1, 051 48 80 80, info@meulebeke.be), Oostrozebeke (Ernest Brengierstraat 6, 056 67 11 20, gemeente@oostrozebeke.be), Pittem (Markt 1, 051 46 03 50, gemeente@pittem.be), Ruiselede (Markt 1, 051 68 80 63, info@ruiselede.be), Tielt (Markt 13, 051 42 81 11, corona@tielt.be) en Wingene (Oude Bruggestraat 13, 051 65 00 70, corona@wingene.be).

Zorgverleners kunnen maskers aanvragen via de eerstelijnszone ELZ RITS op info@eerstelijnszonerits.be of 0471/41.91.08. Via thuisverzorgers kunnen ook zelfgemaakte maskers verdeeld worden bij (vermoedelijke) COVID-19 patiënten die zij zelf verzorgen. Voor dokters worden er per triagepunt maskers beschikbaar gesteld.

