Deadline projectsubsidie voor herinrichting sportzaal Campus De Reynaert verlengd Sam Vanacker

20 mei 2020

12u09 0 Tielt Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) verlengt de deadline voor de vernieuwing van de sportinfrastructuurprojecten in Vlaanderen. “Door de coronacrisis hebben veel projecten vertraging opgelopen, maar de subsidies blijven behouden en iedereen krijgt een jaar uitstel om de geplande projecten te realiseren.”

Het nieuws betekent dat ook Campus De Reynaert in Tielt een jaar extra krijgt om de sportzaal te vernieuwen. In 2018 diende de school een subsidiedossier in zodat de bestaande sportinfrastructuur aangepast zou kunnen worden om er ook naschools gebruik door sportclubs toe te laten. De school kreeg daar toen 160.000 euro voor toegewezen van toenmalige ministers van Sport Philippe Muyters (N-VA) en Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Met de projectsubsidies werden in totaal 87 scholen aangespoord om de accommodatie ook na de schooluren, tijdens het weekend en de vakantie open te stellen voor sportclubs.