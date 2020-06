De Wijzer neemt afscheid van juf Karlien en meester Bart: “Het allerlaatste jaar was heel bijzonder” Sam Vanacker

30 juni 2020

13u18 0 Tielt In de twee vestigingen van basisschool De Wijzer in Aarsele en Kanegem stonden de laatste twee schooldagen van het jaar helemaal in het teken van afscheid. Niet alleen voor de zesdeklassers, want ook turnleraar Bart Duthoit en kleuterjuf Karlien La Roy namen afscheid.

Maandag namen de kinderen en leerkrachten van de vestiging in Kanegem afscheid van Karlien La Roy (59). Zij startte haar carrière in september 1982 als kleuterjuf in Kanegem. Liefst 23 jaar stond ze bij de peuters en de jongste kleuters, waarna ze ook nog eens 16 jaar in de klas stond met de tweede en derde kleuters.

Ze werd maandagvoormiddag opgepikt thuis in Deinze door een collega, die voor de gelegenheid zijn bestelwagen had omgedoopt tot ‘Taxi Karlien’. Aangekomen in school werd ze ontvangen met een erehaag van kinderen, waarna er in de turnzaal liedjes werden gezongen en filmpjes van de kinderen werden geprojecteerd.

Wereld ontdekken

“Elke dag heb ik graag bij mijn kleutertjes gestaan”, zegt Karlien. “Samen met kinderen de wereld mogen verkennen is een geschenk. De kinderen zijn in de loop der jaren blijven veranderen en groeien, en ik mocht mee met hen mee groeien. Al was het allerlaatste jaar wel heel bijzonder. Plots moest ik nieuwe, digitale manieren zoeken om toch het contact met de kleuters te behouden. Met wat hulp van de collega’s heb ik op dat vlak veel bijgeleerd. Even was ik bang dat ik geen afscheid zou kunnen nemen, maar gelukkig kregen we dan toch het nieuws kregen dat de scholen weer mochten starten. Daar ben ik dankbaar voor.”

Dinsdagvoormiddag was het dan de beurt aan Bart Duthoit (61). Hij is sinds begin jaren 80 LO-leerkracht in beide vestigingen en werkte net als Karlien zijn hele leven voor dezelfde school. Ook Bart werd ‘s ochtends thuis in Kanegem opgepikt, al werd dit keer voor een tandem gekozen. Langs de route richting school kwamen er onder weg telkens fietsende leerkrachten bij. Kort werd ook even halt gehouden aan de school in Kanegem, maar de eindmeet van de laatste rit van Bart lag op de speelplaats in Aarsele, waar hij als ‘winnaar’ van de koers ontvangen werd. De kinderen hadden voor Bart een insectenhotel gemaakt.

Bewegingstussendoortjes

Ook voor Bart was het de voorbije drie maanden vreemd werken. “We probeerden hat aanbod bij te sturen door bewegingstussendoortjes te voorzien en de leerlingen te motiveren om geregeld te wandelen, te fietsen of buiten te spelen. Bij de heropstart van de lessen werd ik vooral ingeschakeld om toezicht te houden tijdens de speeltijden in de voor-en namiddag en ook over de middag. Telkens probeerde ik een zo breed mogelijk aanbod te brengen van sporten op de speelplaats. Wat ik nu ga doen? Fietsen en wandelen in de vrije natuur zal een groot deel van mijn tijd in beslag nemen. Een ander groot deel van mijn tijd zal naar mijn drie kleinkinderen gaan, die kunnen er alleen maar wel bij varen.”

“Met juf Karlien en meester Bart gaan we twee heel sterke leerkrachten missen”, besluit directeur Luc Alvoet. “Karlien engageerde zich ten volle voor de schoolse en de naschoolse activiteiten en kon af en toe veel zeggen met weinig woorden. Meester Bart was dan weer een ‘duiveltje-doet-al’ met een groot organisatietalent. Ook dat gaan we missen.”