De Traagheid viert tweejarig bestaan met feestweekend en uitbreiding: bloemen, boekenbeurs en blues Sam Vanacker

21 november 2019

15u29 1 Tielt De naam doet het tegendeel vermoeden, maar het gaat snel voor De Traagheid. In het historische pand in de Krommewalstraat combineert huisarts Gilberte Watté ondertussen al twee jaar met succes een restaurant, een boekenwinkeltje en een bloemenzaak. Die verjaardag wordt komend weekend stevig in de bloemetjes gezet.

Dat laatste mag je trouwens letterlijk nemen, want vanaf vrijdag krijgen de bloemen een nieuw onderkomen in een nieuwe ruimte in het aanpalende pand. Daarmee wordt De Traagheid een flink stuk groter. “Eigenlijk verhuizen we de bloemen vooral uit praktische overwegingen”, zegt Gilberte. “De vorige ruimte koel houden tijdens de zomer was niet evident, terwijl ook de zichtbaarheid te wensen over liet. Door Nummer Vier (het pand naast De Traagheid heeft huisnummer vier, nvdr) in gebruik te nemen, krijgen de bloemen nu eindelijk de plaats die ze verdienen. Nog nieuw is dat we hier vanaf komend weekend de oerbritse traditie van ‘high tea’ invoeren, compleet met scones. Op termijn komt hier ook onze wijnbar.”

Literatuur

Tegelijk met de opening van Nummer Vier wordt zowel op vrijdagavond als op zaterdag gefeest in De Traagheid. Vrijdagavond zorgt chef Michiel Van Colenberghe voor een uitgebreide culinaire beleving, terwijl er op zaterdag vanaf 15 uur een mini-boekenbeurs op het programma staat, gevolgd door optredens. “Voor onze boekenbeurs hebben we enkele mooie namen kunnen strikken”, gaat Gilberte verder. “Ish Aït Hamou komt zijn nieuwe roman signeren, Hannelore Bedert stelt haar debuutroman voor, Marc Coenen komt naar Tielt met zijn boek over Italië, de Nederlandse schrijver Gert-Jan van Den Bemd komt met zijn nieuwe boek ‘Na de Val’ en Siel Verhanneman signeert haar poëzie en haar debuutroman. Tot slot hebben we ook onze eigen Ann De Craemer te gast, samen met Michel Wuyts.”

Muziek

Tijdens al dat literaire geweld is er zaterdag ook doorlopend ruimte voor bloemen, eten en drinken. Maar ’s avonds trekt De Traagheid weer de muzikale kaart. Om 19 uur staan de dames van FC Atlaska op het podium, gevolgd door niemand minder dan Roland Van Campenhout. De blueslegende wordt geflankeerd door Billy and the Bloomfish. De toegang tot de boekenbeurs is gratis, wie de optredens wil bijwonen, betaalt vijftien euro. Vooraf reserveren voor het concert kan via gilberte@detraagheid.be.