De Poes wint drie keer goud op internationale bierwedstrijd Sam Vanacker

03 augustus 2020

18u26 0 Tielt De bieren van brouwerij De Poes blijven scoren. In het Portugese Estoril werd de tiende editie van de World Beer Challenge gehouden. Drie van de in totaal twintig uitgereikte gouden medailles waren voor De Poes.

Deze editie werd door de coronapandemie later dan voorzien georganiseerd. De Poes Blond, Bruin en Houblon sleepten elk apart een gouden medaille in de wacht. “Een uitzonderlijke prestatie als je weet dat er slechts twintig gouden medailles werden uitgereikt op honderden inzendingen”, zegt brouwer Stijn David. “De bieren kregen een puntenscore van 90 op 100 voor hun balans, evenwichtigheid en aroma. Eerder dit jaar scoorden de Poes Blond en Bruin overigens ook een gouden medaille in Frankfurt en zilver in Lyon. Het bruine Poesbier werd in Frankfurt zelfs uitgeroepen tot beste Belgische bier van de competitie. De onderscheidingen vormen een lichtpuntje in een zwaar economisch jaar waarbij het coronavirus ook de brouwerijsector niet spaart”, zegt Stijn. “Al blijven we er nuchter onder. Hard werken en ijveren voor lokale kwaliteit loont.”

In verband met dat laatste lanceerde de Tieltse brouwer trouwens eerder een oproep naar landbouwers om lokaal geteelde gerst. “Die oproep bleef niet zonder gehoor en ondertussen werk ik volop aan de ontwikkeling van een nieuw bier dat gemaakt is met lokaal geteelde gerst. Al is het nog even geduld hebben voor het resultaat.”