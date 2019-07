De Poes sleept vier medailles in de wacht op internationale bierwedstrijd SVR

16 juli 2019

10u35 0 Tielt Brouwerij De Poes heeft vier medailles weggekaapt op de negende editie van de World Beer Challenge in het Portugese Estoril.

De bieren De Poes Blond, De Poes Export en De Poes Bruin kregen elk een gouden medaille, de Poes Houblon een zilveren plak. “Bijzonder hierbij is dat de Poes Export, een pils van 4,8 vol % in een zeer verzadigd segment een 97 op 100 krijgt. Ook De Poes Bruin, die pas begin dit jaar gelanceerd werd, kaapt een gouden plak weg”, aldus brouwer Stijn David. “Alles samen hebben de bieren van Brouwerij De Poes in totaal maar liefst tien medailles gehaald sinds begin 2019. Een mooie prestatie en een bevestiging dat investeren in kwaliteit loont.”

De International World Beer Challenge is een driedaagse jaarlijkse bierwedstrijd waarbij een panel alle deelnemende bieren blind proeft en quoteert. Dit jaar deden meer dan 700 bieren mee.