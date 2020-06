De Poes lanceert oproep naar landbouwers om lokaal brouwgerst te telen Sam Vanacker

16 juni 2020

14u28 0 Tielt Stijn David van De Poes wil in zijn bier gerst gebruiken die lokaal in Tielt geteeld wordt. De brouwer lanceerde maandagavond een oproep via sociale media en kreeg al reactie van zes landbouwers.

“Deze zomer ga ik eenmalig een nieuw amberkleurig ‘Speciale Belge’-biertje brouwen. Via mouterij Belgomalt, die al langer lokaal in België gerst laat telen in onder meer Gembloux, zal dat behalve met Belgische hop voor het eerst ook gebeuren met gerst van Belgische bodem, maar ik besloot om nog een stapje verder te gaan”, zegt Stijn. “Waarom zou het niet kunnen met brouwgerst van Tieltse bodem?”

Die vraag deelde Stijn maandagavond op Facebook en meteen kwamen er reacties. “Ik was eerlijk gezegd wat overweldigd door het aanbod. Nu al zijn er zes landbouwers uit het Tieltse die eventueel bereid zouden zijn om gerst te telen. Die ga ik in contact brengen met Belgomalt zodat vraag en aanbod wat op elkaar afgestemd kunnen worden. Voor deze zomer wordt het uiteraard moeilijk, maar als alles goed gaat kan ik volgend jaar dan bier brouwen met Tieltse gerst. Veel korter wordt de keten niet.”