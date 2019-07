De Bron zamelt 17.000 euro in voor Bangladesh Sam Vanacker

02 juli 2019

09u08 0 Tielt Vrije ASO-school De Bron heeft het voorbije schooljaar meer dan 17.000 euro ingezameld voor een huizenbouwproject in Bangladesh.

Het initiatief begon met een inleefreis in april 2018, toen leerlingen Otte Rebry, Wannes Dewulf en Fien Demaecker samen met leraar Kobe Nachtergaele in Bangladesh de projecten van vzw Banglabari bezochten. Sindsdien werden onder andere een voordracht, een posterbeurs, een solidair maal, een leerlingenparty in jeugdhuis De Mutse, een Music For Life-week, een gesponsorde estafetteloop, een voetbalmatch en een comedyshow op poten gezet voor de vzw. Op vrijdag 28 juni schonk de minionderneming nog 286,87 euro van hun winst aan de vzw, goed voor een totaalbedrag van 17.137,57 euro, omgerekend zeventien huizen in Bangladesh.