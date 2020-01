Davidsfonds kiest beste Junior Journalisten van Tielt Sam Vanacker

21 januari 2020

14u08 0 Tielt Op de jaarlijkse Toast Literair van het Davidsfonds in Huis Mulle worden de scherpste pennen van Tielt verkozen bij de Junior Journalist-opstelwedstrijd. Voor het eerst was er dit jaar ook een categorie voor leerlingen van de eerste graad van het secundair onderwijs.

De preselectie in Tielt voor de derde graad van de lagere school werd georganiseerd in zeven Tieltse scholen, in 21 klassen en met 415 leerlingen. Elf kinderen vielen in de prijzen. De eerste plaats was voor het opstel ‘Mijn Straat’ van Sofie Vandewiele (Heilige Familie Klas 5), Marthe Dehouck en Eli Verschuere (beide ’t Nieuwland Klas 6) belandden op de tweede en derde plaats.

De laureaat in de categorie eerste graad secundair onderwijs werd Jannes Crombez van Freinetschool Park Uniek met het opstel ‘De nachtuil’. De tweede plaats werd ex aequo gedeeld door Michelle Goethals van De Bron en Andres Deriemaeker van Park Uniek. De derde plaats was voor Louise-Marie Galle van Instituut Sancta Maria in Ruiselede.

Sofie Vandewiele en Jannes Crombez nemen met de andere laureaten uit de provincie West-Vlaanderen deel aan de provinciale ronde, met proclamatie op zondag 26 april in Kortrijk.