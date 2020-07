Dankzij nieuwe wandel- en fietsroute leiden alle wegen naar pop-up cafeetje van oudste punkband van het land CDR

Voor het vierde jaar op rij opent punkgroep The Dirty Scums een zondags pop-upcafeetje in de Bilkbosstraat in Schuiferskapelle. ‘In den Schuymenden Bierpot’ is bij droog weer open op zondagen 26 juli en op 2, 16 en 28 augustus. Dit telkens van 14 tot 19 uur. Je kan er terecht voor een beperkt assortiment dranken aan democratische prijzen, waaronder ook hun eigen biertje ‘nen Dirty Scum. “Het Stadsbestuur van Tielt is dit jaar zelfs zo vriendelijk geweest om een wandeling in Schuiferskapelle naar ons en ons biertje te vernoemen, zijnde de zeven km lange Dirty Scum-wandeling”, vertelt opperscum Dirty Pik. “Die passeert op 100 meter van ons cafeetje. Ook voor de fietsers is gezorgd, want ook de nieuwe 40 kilometer lange Tieltse Bloemenfietsroute passeert voorbij het café.”