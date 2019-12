Dames Dwars Door Vlaanderen starten niet meer in Tielt SVR

02 december 2019

12u46 2 Tielt Tielt deed sinds 2016 dienst als startplaats van Dwars Door Vlaanderen voor de vrouwen, maar aan die traditie maakt het stadsbestuur een einde. Op 1 april 2020 ligt de startplaats voor vrouwen in Waregem, waar ook de aankomst is.

Het vorige stadsbestuur had de start van de koers naar Tielt gehaald, maar het nieuwe stadsbestuur vindt de prijs te hoog in vergelijking met de return. “De tienduizend euro die we aan Dwars door Vlaanderen zouden uitgeven, kunnen we beter sparen om later eens een jeugdkampioenschap naar Tielt te halen”, vindt sportschepen Hedwig Verdoodt (CD&V). “Onze lokale wielerverenigingen staan trouwens achter dat idee.”

De start van de mannen blijft in Roeselare. “Even hebben we eraan gedacht de vrouwen en de mannen in Roeselare te laten starten, maar dat zou iets te veel logistieke problemen met zich mee brengen”, zegt organisator Pavel Desmet. “Daarom starten we weer in Waregem. Daar kunnen we de wielerliefhebbers een dagvullend programma aanbieden.”