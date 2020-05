Dader van kruisboogmoord op weg naar assisen: ook ex-vriendin stelt zich burgerlijke partij Siebe De Voogt

05 mei 2020

14u11 0 Tielt In het dossier rond de zogenaamde kruisboogmoord heeft de Brugse raadkamer Jordy V. (25) uit Tielt doorverwezen naar de KI in Gent. Zij zullen uiteindelijk een definitieve beslissing nemen over een doorverwijzing van de zaak naar het hof van assisen. Opvallend: ook de ex-vriendin van V., die het ganse onderzoek een dubieuze rol speelde, stelt zich op het proces burgerlijke partij.

Jordy V. (25) uit Tielt trok op 1 mei 2018 naar de woning van slagerszoon Bjorn De Vrieze (28). Hij had net ontdekt dat zijn vriendin, tevens de moeder van zijn twee kinderen, een relatie was begonnen met de man en schoot hem met een kruisboog door het hoofd. Opvallend genoeg knoopte V. kort na de feiten weer een relatie aan met de vrouw. Enkele maanden later liet hij zich zelfs overplaatsen van de gevangenis in Brugge naar Gent, zodat zijn vriendin hem makkelijker zou kunnen bezoeken.

Ex-vriendin

Vorig najaar raakte bekend dat de vrouw de relatie opnieuw had verbroken. Meer zelfs: in een brief aan de familie De Vrieze beweerde ze over flink wat bezwarende informatie te beschikken over Jordy V. Het gerecht voerde extra onderzoek naar de vreemde démarche van het meisje, maar echt nieuwe elementen leverde dat niet op. Het dossier liep enkel extra vertraging op.

V. zelf werd de dag na de feiten nog ingerekend, maar ontkende dat er sprake was van moord. Naar eigen zeggen schoot hij het slachtoffer per ongeluk dood en wilde hij hem alleen bang maken. Nog volgens V. kocht hij het wapen vijf jaar geleden in Nederland, maar die verklaring stelde hij snel bij. Hij zou de kruisboog kort voor de moord gekocht hebben. Het onderzoek naar de moord werd dit voorjaar afgerond. Dinsdagmorgen besliste de Brugse raadkamer om Jordy V. door te verwijzen naar de KI in Gent met het oog op een doorverwijzing naar het hof van assisen. Opvallend: ook zijn ex-vriendin stelt zich burgerlijke partij, net als de grootmoeder, ouders en zus van het slachtoffer. Het proces zal wellicht pas volgend jaar plaatsvinden.