Cupcakemarathon met ‘Bake Off Vlaanderen’-winnaar Hans Martens in Sint-Andriesziekenhuis Sam Vanacker

27 november 2019

15u58 0 Tielt Het Sint-Andriesziekenhuis organiseert in december verschillende acties voor de Warmste Week. De meeste opmerkelijke actie is een voorstel van personeelslid en voormalig ‘Bake Off Vlaanderen’-winnaar Hans Martens. Hij gaat zes uur lang cupcakes bakken in het restaurant van het ziekenhuis.

Midden oktober werd in het Sint-Andriesziekenhuis een oproep gelanceerd met de vraag of er medewerkers waren die een actie wilden ondernemen ten voordele van de Warmste Week. “De respons was enorm”, zegt financieel-administratief directeur Gerdy Desutter. “Binnen de week hadden we een hele resem voorstellen. Zo staat er in december onder andere een ‘rostjesvaas’ in het ziekenhuis en worden er ook kerstartikelen verkocht in het restaurant. Het enthousiasme bij onze medewerkers is fantastisch. Een groot deel van de tijd die ze hieraan spenderen valt buiten hun werkuren, dus het is echt vanuit een warm engagement dat ze zich ten volle inzetten om van de acties een succes te maken.”

Zes uur cupcakes bakken

Op voorstel van Hans Martens, de winnaar van de televisiewedstrijd Bake Off Vlaanderen 2017 op VIER, organiseert het ziekenhuis ook een marathon cupcakes bakken voor het goede doel. Hans heeft thuis in Nazareth een microbakkerij en werkt sinds vorig jaar halftijds bij de sociale dienst van het Sint-Andriesziekenhuis. Hij bakt op 13 december van 10 tot 16 uur non-stop cupcakes in het restaurant van het ziekenhuis. Iedereen is welkom om een handje toe te steken en ervaring is niet nodig. Wie wil meehelpen met Hans kan intekenen op een van de drie geplande workshops, die respectievelijk starten om 10 uur, om 12 uur en om 14 uur. De cupcakes kunnen op voorhand besteld worden en ter plaatse afgehaald worden, maar zijn ook ter plaatse te koop aan 2 euro het stuk.

Zes goede doelen

De vrijdag nadien is er dan de apotheose van de acties voor De Warmste Week met de quiz ‘Kwist’em for life’. 240 deelnemers, goed voor zestig teams, nemen het tegen elkaar op. “De opbrengst van alle acties gaat integraal naar zes geselecteerde doelen waar bepaalde medewerkers een band mee hebben”, gaat Desutter verder. “Het gaat om de ALS Liga, IMPORE vzw, Together We’re Strong vzw, Boven De Wolken vzw, Transplantoux vzw en Netwerk Palliatieve Zorg De Mantel. De kans is trouwens groot dat enkele medewerkers tijdens de Warmste Week naar Kortrijk gaan om de opbrengst van de acties persoonlijk te overhandigen.”

Als je interesse hebt om cupcakes te leren bakken van een van de allerbeste hobbybakkers van Vlaanderen kan je een e-mail sturen naar bakmarathon@sintandriestielt.be, met vermelding van de sessie waaraan je wil deelnemen. Cupcakes bestellen kan via hetzelfde e-mailadres. Afhalen en betalen kan de dag zelf in het ziekenhuis.