Cultuurcentrum Gildhof brengt virtueel Whatsapp-toneel naar Tielt Sam Vanacker

11 mei 2020

09u38 2 Tielt Het Tieltse cultuurcentrum Gildhof houdt de deuren gesloten, maar dankzij een origineel idee van het Antwerpse theatercollectief SKaGeN kan je ook van thuis uit genieten van theater. SKaGeN heeft namelijk een voorstelling klaar die zich volledig afspeelt op WhatsApp

Wie een kaartje koopt krijgt via de smartphone toegang tot een whatsapp-gesprek tussen Emmi en Leo, twee vreemden die elkaar per toeval leren kennen. Over een periode van vier weken kan je mee volgen hoe de twee elkaar via berichtjes leren kennen en verliefd worden. Een ticket kost 12,50 euro. Inschrijven kan tot 18 mei via 051/42.82.20 of reservatiedienst.gildhof@tielt.be. Alle praktische info krijg je na je bestelling.