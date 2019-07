Crowdfunding gelukt: verpakkingsloze winkel Bokaal komt er Valentijn Dumoulein

14 juli 2019

16u19

Bron: Valentijn Dumoulein 12 Tielt De vzw Wijzer Omgaan met de Planeet is er succesvol in geslaagd voldoende geld bijeen te krijgen voor de opstart van een verpakkingsloze winkel in Tielt.

De initiatiefnemers hadden daartoe een crowdfundingcampagne opgezet. Bijna tweehonderd gulle gevers steunden hen de afgelopen twee maanden. Daardoor is het gelukt 12.000 euro bijeen te krijgen. De campagne werd bij de volkstuintjes van Tannekes Tuin officieel op gang getrapt en tijdens de Europafeesten was er al een eerste tijdelijk pop-upwinkeltje ter hoogte van het Vijverhof te vinden.

De winkel zal Bokaal heten en wordt een ecologische en verpakkingsarme ontmoetingswinkel. “Concreet gaan we ecologische voedings-, verzorgings- en schoonmaakproducten aanbieden in bulk of los, dus de bezoeker brengt zelf zijn potten of flessen mee”, vertelde Bert Reubens al eerder in onze krant. “De voorraad stemmen we af op wat de bezoekers wensen af te nemen en met wat overblijft gaan we koken en soep maken.”

Meer info op de Facebookpagina Wijzer Omgaan met de Planeet.