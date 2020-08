Creatieve coronamuur krijgt stilaan vorm op collegesite Sam Vanacker

04 augustus 2020

13u40 2 Tielt De collegesite is sinds begin juli al een pak kleurrijker geworden dankzij de ‘creatieve coronamuur’ van de stad. Er staat een reeks panelen waar iedereen die dat wil zijn of haar graffiti- of schildertalenten op los kan laten. De maker van het mooiste paneel krijgt de eer om de voorgevel van de oude sporthal onder handen te nemen.

Het initiatief kadert binnen het uitgebreide zomeraanbod van de stad. Aan hekken op de collegesite hangt een reeks panelen van telkens 1,8 op 1 meter. Er zijn al enkele werken te bewonderen, maar kunstenaars kunnen via het stadspunt nog steeds een (of meerdere) van de tien resterende blanco panelen reserveren. Een thema is er niet en iedereen is vrij om het paneel naar eigen wens in te vullen. Bij de reservering hoef je geen tijdstip te vermelden.

Er valt trouwens eeuwige roem te winnen, want de stad is op zoek naar iemand die de oude voorgevel van de sporthal van Tielt van een mooie muurschildering kan voorzien. De maker van het mooiste paneel krijgt die eer aangeboden. Een paneel reserveren kan bij het Stadspunt via stadspunt@tielt.be of 051/42.81.11.