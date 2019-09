Covestro verkoopt Tieltse vestiging SVR

11u19 2 Tielt Kunststofproducent Covestro verkoopt haar Europese tak voor polycarbonaatplaten aan de Groep Serafin. Daarmee komt de vestiging van Covestro in de Wakkensesteenweg in Tielt in handen van een nieuwe eigenaar. Die zet de huidige activiteiten op de site verder.

Covestro heeft een overeenkomst getekend met de Groep Serafin voor de verkoop van de Europese bedrijfstak voor polycarbonaatplaten. Dat zijn breukbestendige platen die gebruikt worden ter bescherming van industriële installaties, in bouwsystemen en publiciteitstoepassingen. Volgens Covestro zal de nieuwe eigenaar de activiteiten in Tielt verder zetten en de bestaande business verder ontwikkelen. De verkoop van de Europese vestigingen is een vervolg van de eerdere beslissing tot verkoop van de vestigingen in respectievelijk Noord-Amerika en India in 2018 en conversie van de vestiging in Guangzhou (China) tot een productielocatie waar speciale folies worden vervaardigd.

Covestro heeft zo’n 30 productievestigingen over de hele wereld en had eind 2018 circa 16.800 medewerkers in dienst. Met een totale omzet van 14,6 miljard euro in 2018 behoort Covestro tot ’s werelds grootste polymeerproducenten. De financiële details van de overdracht worden niet bekend gemaakt. In de vestiging langs de Wakkensesteenweg in Tielt werken 160 mensen.