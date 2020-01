Covestro Tielt wordt Exolon-Groep Sam Vanacker

06 januari 2020

11u55 0 Tielt Kunststofproducent Covestro heeft de verkoop van de Europese bedrijfstak voor polycarbonaatplaten aan de Duitse Groep Serafin afgerond. Daardoor zal de vestiging van Covestro op de Wakkensesteenweg voortaan werken onder de naam Exolon-Groep.

Binnen Serafin wordt de Exolon-Groep opgericht als een onafhankelijke onderneming. De huidige activiteiten in Tielt worden voortgezet. Exolon blijft zich richten op de productie en distributie van polycarbonaatplaten, polyesterplaten, opake platen en blend-materialen. Covestro blijft voorlopig de hoofdleverancier van de grondstoffen voor Exolon. Eerder verkocht Covestro ook al de polycarbonaatvestigingen in Noord-Amerika en India. Covestro en Serafin zijn overeengekomen de financiële details van de transactie niet bekend te maken. Bij het bedrijf in Tielt werken 160 mensen.