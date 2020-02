Clubs moeten voortaan zelf cafetaria in sporthal Aarsele uitbaten Sam Vanacker

07 februari 2020

11u56 0 Tielt Het cafetaria van de sporthal van Aarsele krijgt geen nieuwe concessiehouder meer. Nadat de vorige uitbater ermee ophield werden sinds augustus 2019 twee concessierondes uitgeschreven, maar daarop kwam geen enkele respons en ook de brouwerijen haakten af. Het stadsbestuur trok de concessie in en werkt nu een reglement uit waardoor sportclubs zelf het cafetaria kunnen huren.

“Het is jammer voor de sportclubs dat er geen cafetaria meer is. Zo wordt er toch drie keer per week geminivoetbald, terwijl ook andere sporters nog gebruik maken van de sporthal”, zegt oppositieraadslid Simon Germonpré (Open Vld). “Omdat er achteraf niets meer gedronken kan worden, dreigt de sporthal minder gebruikt te worden en herleid te worden tot louter de kleedkamers van KFC Aarsele. Dat kan de bedoeling niet zijn.” Germonpré stelde daarop voor dat er een nieuwe concessie uitgeschreven zou worden aan gunstige voorwaarden.

Daar gaat het stadsbestuur echter niet op in. “Een nieuwe concessie uitschrijven is zinloos. Bij de vorige concessies waren de voorwaarden al enorm flexibel. Kandidaten konden ze zelf bepalen. Maar zelfs dat leverde niemand op”, reageert sportschepen Hedwig Verdoodt (CD&V). “Al besef ik ook dat mannen na het sporten nog graag even de wedstrijd overdoen aan de toog. Daarom gaan we in overleg met de sportraad een reglement uitwerken waarbij sportverenigingen het cafetaria aan een gunstig tarief zelf kunnen huren, al zal het wel een kwestie worden van eigen drank meebrengen. In functie daarvan gaan we ook een nieuwe ijskast plaatsen.”