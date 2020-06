Circulatie op wekelijkse markt wordt bijgestuurd: “De hele eenrichtingslus afstappen was niet evident voor oudere mensen” Sam Vanacker

23 juni 2020

12u58 1 Tielt Het circulatieplan dat door de coronamaatregelen ingevoerd werd op de wekelijkse markt verandert licht vanaf donderdag. In het centrale hekken tussen beide kanten van de markt komen openingen waar bezoekers door zullen kunnen stappen. Vooral voor de oudere marktbezoekers, die telkens de volledige rondgang moesten maken, is dat goed nieuws.

“Enkele marktkramers waren al langer vragende partij voor een aanpassing”, zegt schepen van Markten en Foren Hedwig Verdoodt (CD&V). “De volledige eenrichtingslus bedraagt minstens zeshonderd meter en die afstand afstappen is voor oudere mensen niet altijd evident. We hebben een bevraging uitgevoerd bij de marktkramers en daaruit bleek dat een meerderheid van de marktkramers voorstander is van enkele doorgangen in de centrale doorgang. Al verschillen de meningen afhankelijk van de positie van de individuele marktkramers.”

Volgens marktkramer Koen Desmet, die elke donderdag met kousen op de markt staat in Tielt, wordt de beslissing een verademing voor de klanten. “Elke week zagen we het aantal klanten verminderen omdat de wandelafstand te groot was. Ik heb klanten aan mijn kraam gezien die echt op adem moesten komen na de lange wandeling. Door openingen in het midden te maken, kunnen de klanten nu sneller naar hun favoriete kramen stappen zonder een hele omweg te moeten maken.”

Voor alle duidelijkheid: het eenrichtingsverkeer en de andere coronamaatregelen die gelden op de openbare markt blijven wel behouden.