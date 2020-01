Chocoladeverkoop TTC levert 300 euro op voor Mivalti Sam Vanacker

04 januari 2020

12u06 0 Tielt De Tieltse tafeltennisclub TTC organiseerde naar aanleiding van De Warmste Week op 21 december een chocoladeverkoop in de inkom van de sporthal.

In totaal verkocht TTC 150 zakjes chocolade, goed voor een opbrengst van 300 euro. Dat bedrag werd tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van Mivalti overhandigd aan het centrum voor personen met een beperking. “De actie was een idee van Catrijn De Cloet en Evelyn De Clercq”, legt voorzitter Peter De Cloet uit. “Aangezien we elk jaar een eetstandje bemannen tijdens het inclusieve festival Peure Rock heeft onze club al langer een goede relatie met Mivalti en was de keuze voor het goede doel snel gemaakt.”